В Донецк прибыл гуманитарный груз от «Географии сердца» и «Вече»

В Донецк прибыл гуманитарный груз на 20 тонн Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В столицу Донецкой Народной Республики прибыл гуманитарный груз от фонда «Географии сердца» и межрегиональной общественной организацией «Вече». В Донецк волонтеры доставили 20 тонн груза для мирных жителей и российских военнослужащих от неравнодушных граждан. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- Сегодня, фондом «География Сердца» и межрегиональной общественной организацией «Вече» при содействии 1 Донецкого армейского корпуса, было доставлено более 20 тонн груза для военных и мирных жителей. В составе груза были квадрокоптеры, рации, метеостанции, рюкзаки, медицина для наших бойцов, а для гражданского населения - средства гигиены, памперсы, одежда, обувь, канцелярия и многое другое, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что для Донецкой региональной организации инвалидов были доставлены инвалидные коляски.

Напомним, ранее в Донецк привезли для мирных жителей продукты питания, средства личной гигиены и многое другое.

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