В Донецк прибыл гуманитарный груз для мирного населения и российских военных

Гуманитарный конвой для военнослужащих и мирных жителей прибыл в Донецк. Фото: Пушилин/ТГ

В столицу Донецкой Народной Республики прибыл очередной гуманитарный груз от неравнодушных граждан и общественных организаций для мирных жителей и российских военнослужащих. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- В Донецк силами 1 Донецкого армейского корпуса РФ от неравнодушных граждан и общественных организаций был доставлен гуманитарный груз для жителей пострадавших от обстрелов со стороны украинских боевиков, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, волонтеры привезли для мирных жителей продукты питания, средства личной гигиены, средства реабилитации, предметы быта, одежда и многое другое. Для российских военнослужащих доставили инструменты, генераторы, экипировку и спецсредства.

Напомним, ранее международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» передала медикаменты, противопролежневые матрасы и многое другое для центральной больницы города Дебальцево.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волонтерская группа «Москва-Донбасс» доставила гумпомощь для жителей Прохоровки Волновахского района ДНР

Для жителей Прохоровки Волновахского района ДНР волонтеры доставили продуктовые наборы, наборы бытовой химии и многое другое (подробнее)