Волонтерская группа «Москва-Донбасс» доставила гумпомощь для больницы в Дебальцево

Дебальцевской больнице волонтеры передали медикаменты (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» продолжает свою гуманитарную миссию по ДНР. Волонтеры предали медикаменты, противопролежневые матрасы и многое другое для центральной больницы города Дебальцево. Об этом сообщает Народная милиция Донецкой Народной Республики.

- Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» при поддержке 1 Донецкого армейского корпуса, доставила гуманитарную помощь для центральной больницы города Дебальцево. В составе груза - медикаменты, противопролежневые матрасы, аппарат ИВЛ, дезинфицирующие средства и другие необходимые вещи, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что Республика Карелия передала нейрохирургический электронный микроскоп в Горловскую городскую больницу № 2. В медицинское учреждение доставили дизельный генератор, а также предметы первой необходимости. Гуманитарную помощь собирали силами проекта «Карельский фронт» и региональным отделением «Единой России».

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