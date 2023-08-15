Карелия передала электронный микроскоп в Горловскую больницу

В одну из больниц Горловки из Карелии доставили электронный микроскоп Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Республика Карелия передала нейрохирургический электронный микроскоп в Горловскую городскую больницу № 2. Также в медицинское учреждение доставили дизельный генератор, а также предметы первой необходимости. Об этом сообщает администрация города Горловки.

- Горловской городской больнице № 2 передали нейрохирургический электронный микроскоп. Современное оборудование привезла из Карелии делегация во главе со спикером регионального заксобрания Элиссаном Шандаловичем. Также доставили в ДНР дизельный генератор, предметы первой необходимости, медикаменты и книги, - отмечают в мэрии.

В администрации города добавили, что гуманитарную помощь собирали силами проекта «Карельский фронт» и региональным отделением «Единой России».

Напомним, что Бурятия передала первоклассникам Старобешевского района 40 портфелей со школьными принадлежностями. Также делегация из ДНР проводит знакомство с практикой работы территориального общественного самоуправления в Бурятии и внедрение их в Республики.

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