Бурятия передала первоклассникам Старобешевского района ДНР школьные принадлежности

Бурятия передала первоклассникам Старобешевского района ДНР сорок портфелей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый год Правительством Бурятии проводится благотворительная акция «Министерский портфель. Подарок первокласснику». В этом году данное мероприятие расширилась и регион-шеф передал первоклассникам Старобешевского района 40 портфелей со школьными принадлежностями.

- В этом году география акции расширилась: помощь окажут будущим первоклассникам не только из Бурятии, но и Старобешевского района Донецкой Народной Республики. Сегодня, 14 августа, делегации из подшефного района в составе 10 человек вручили 40 школьных портфелей, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что делегация подшефного района проводит знакомство с практикой работы территориального общественного самоуправления в Бурятии и внедрение их в Старобешевском районе ДНР.

Напомним, что Республика Бурятия помогает восстанавливать автомобильные дороги в Старобешевском районе. Сейчас специалисты заканчивают работу в поселке Старобешево, а затем бригады приступят к ремонту в городе Комсомольское.

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