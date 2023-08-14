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НовостиОбщество14 августа 2023 8:48

Бурятия передала первоклассникам Старобешевского района ДНР школьные принадлежности

40 портфелей со школьными принадлежностями передала Бурятия первоклассникам Старобешевского района ДНР
Владислав ГУЩИН
Бурятия передала первоклассникам Старобешевского района ДНР сорок портфелей

Бурятия передала первоклассникам Старобешевского района ДНР сорок портфелей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый год Правительством Бурятии проводится благотворительная акция «Министерский портфель. Подарок первокласснику». В этом году данное мероприятие расширилась и регион-шеф передал первоклассникам Старобешевского района 40 портфелей со школьными принадлежностями.

- В этом году география акции расширилась: помощь окажут будущим первоклассникам не только из Бурятии, но и Старобешевского района Донецкой Народной Республики. Сегодня, 14 августа, делегации из подшефного района в составе 10 человек вручили 40 школьных портфелей, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что делегация подшефного района проводит знакомство с практикой работы территориального общественного самоуправления в Бурятии и внедрение их в Старобешевском районе ДНР.

Напомним, что Республика Бурятия помогает восстанавливать автомобильные дороги в Старобешевском районе. Сейчас специалисты заканчивают работу в поселке Старобешево, а затем бригады приступят к ремонту в городе Комсомольское.

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