Замглавы Минтранса ДНР проверил работу транспорта в Дебальцево

Среди проблем транспортной инфраструктуры Дебальцево Бафалов отметил нехватку транспорта и недостаток ремонта подвижных составов. Фото: Минтранс ДНР

Министерство транспорта ДНР продолжает рейды по автостанциям и железнодорожным вокзалам Республики. Замминистра Артем Бафалов посетил железнодорожный вокзал и транспортное предприятие Дебальцево.

— Побывал на железнодорожном вокзале — градообразующем предприятии города. Отметил хорошую материально-техническую базу железнодорожного узла, красивый ухоженный вокзал. Нужно отдать должное руководству и сотрудникам железной дороги — содержание инфраструктуры на достойном уровне, — подчеркнул замминистра.

Бафалов добавил, что с началом учебного года в Дебальцево откроют дополнительные пары поездов. Зам главы Минтранса подчеркнул, что городу необходимо отремонтировать подвижный состав и докупить транспорт.

— По итогам встречи договорились, что коллеги просчитают и представят нам необходимую потребность в транспортных средствах с учетом развития маршрутной сети и на перспективу. Продолжим совместную работу по решению поставленных задач, — заявил Артем Бафалов

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