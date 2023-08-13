Волонтерская группа «Москва-Донбасс» предала гумпомощь для больницы в Донецке

Донецкой больнице волонтеры передали медикаменты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» продолжает свою гуманитарную миссию по ДНР. Волонтеры предали медикаменты, противопролежневые матрасы и многое другое одной из больниц в Донецке. Об этом сообщает Народная милиция Донецкой Народной Республики.

- Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс», совместно с 1 Донецким армейским корпусом доставили гуманитарную помощь для одной из больниц города Донецка. В составе груза медикаменты, противопролежневые матрасы и многое другое. Так же для пациентов больницы выступили с концертом российские артистки Юлия Зыкова и Екатерина Лисовая, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» предала гумпомощь российским артиллеристам на Сватовском направлении. Российские бойцы получили от волонтеров средства связи, а также другие необходимые предметы.

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