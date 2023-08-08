Волонтерская группа «Москва-Донбасс» предала гумпомощь российским артиллеристам на Сватовском направлении

Российские бойцы получили от волонтеров гумпомощь (архивное фото) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» продолжает свою гуманитарную миссию по Донбассу. Волонтеры привезли российским артиллеристам на Сватовском направлении средства связи, а также другие необходимые предметы на передовой. Об этом сообщает Народная милиция Донецкой Народной Республики.

- Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» при поддержке 1 Донецкого армейского корпуса, доставила гуманитарную помощь для артиллеристов, выполняющим боевые задачи на Сватовском направлении. В составе груза - средства связи, разведки и маскировки, а также ряд других предметов, необходимых бойцам на передовой, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее волонтеры предали гуманитарную помощь российским военным на Артемовском направлении. Российские бойцы получили экипировку и снаряжение, средства тактической медицины, радиостанции и другие необходимые предметы.

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