Волонтерская группа «Москва-Донбасс» предала гуманитарную помощь российским военнослужащим в ДНР

Российские бойцы из 287 батальона получили от волонтеров гумпомощь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» предала российским бойцам из 287 батальона гуманитарную помощь. Об этом сообщает в телеграм-канале Народная милиция Донецкой Народной Республики.

- Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» предала военнослужащим 287 отдельного стрелкового батальона помощь, в состав которой вошли: телевизор, маскировочные сети, тактические медицинские носилки, средства личной гигиены, хозяйственные инструменты и многое другое, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее волонтерская группа «Москва-Донбасс» предала российским бойцам 1 батальона 1 Славянской бригады гуманитарную помощь, в которую вошли иконы, тепловизор, хозяйственные инструменты, продукты питания и многое другое.

Кроме того, жители Макеевки, которые пострадали в результате обстрелов ВСУ, получили от волонтеров «Москва-Донбасс» гумпомощь.

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