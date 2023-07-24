Фонд «География Сердца» передал гуманитарную помощь для железнодорожной больницы Донецка

Волонтеры передали гуманитарную помощь для больницы. Фото: НМ ДНР

При содействии первого Донецкого армейского корпуса и фонда «География Сердца», а также межрегиональной общественной организации «Вече» в железнодорожную больницу Донецка доставили гуманитарный груз. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- В состав помощи вошли такие необходимые вещи, как потивопролежневые матрасы, рециркуляторы, инвалидные коляски, ходунки и другое оборудование для реабилитационного отделения больницы, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что всероссийское общественное движение «Посылки на Донбасс» доставила очередной гуманитарный конвой для жителей Донецкой Народной Республики. В доставке груза помогал первый Донецкий армейский корпус.

Кроме того, Сахалинская область доставила новое оборудование для пищеблока школы в Шахтерске. Регион-шеф закупил жарочные шкафы для выпечки хлеба, жаровню для тушения овощей и другую профессиональную технику.

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