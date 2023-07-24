Снежное, Шахтерск и Волноваха победили в конкурсе проектов создания комфортной городской среды

Всего в конкурсе победили 145 российских городов. Фото: ДАН

Три города Донецкой Народной Республики стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В Снежном, Шахтерске и Волновахе благоустроят парки и зоны отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя России.

— В экспертную комиссию вошло 13 специалистов, каждый из которых оценивал конкурсные заявки по своему направлению. Комиссией учитывалось качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных материалов. Победителей определила Федеральная комиссия конкурса, которую возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, — отметили в ведомстве.

Отмечатеся, что в Снежном благоустроят центр города (улицы Гагарина и Дзержинского, ЦКД «Снежинка»), в Шахтерске — сквер возле памятника Ленину, а в Волновахе — Летний парк.

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