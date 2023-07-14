Профессиональную технику для кухонь установили в пищеблоке школы № 1. Фото: Администрация города Шахтерска

Сахалинская область доставила новое оборудование для пищеблока школы в Шахтерске. Регион-шеф закупил жарочные шкафы для выпечки хлеба, жаровню для тушения овощей и другую профессиональную технику. Об этом сообщает администрация города Шахтерска.

- Профессиональную технику для кухонь установили в пищеблоке школы № 1. Правительство Сахалинской области закупило жарочные шкафы для выпечки хлеба, жаровню для тушения овощей, универсальные кухонные машины, холодильники, аппарат для замешивания теста. Для склада доставили овощные лари, напольные весы и шкафы, - отметили в мэрии.

В администрации города добавили, что в прошлом году специалисты из Сахалина помогли школе с ремонтом. Регион-шеф сделали фасад, крышу, привели в порядок столовую — положили плитку, заменили деревянные полы, поставили светильники.

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