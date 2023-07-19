«Движение Посылки на Донбасс» доставила очередной гуманитарный конвой для жителей ДНР

Для жителей ДНР отправили очередной гуманитарный конвой. Фото: НМ ДНР

Всероссийское общественное движение «Посылки на Донбасс» доставила очередной гуманитарный конвой для жителей Донецкой Народной Республики. В доставке груза помогал первый Донецкий армейский корпус. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- Всероссийское общественное движение Посылки на Донбасс при содействии 1 АК доставила очередной гуманитарный груз для жителей Республики. В составе груза были вещи, обувь, средства личной гигиены, бытовая химия, продукты питания и многое другое для людей, пострадавших от Украинской агрессии, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что волонтеры доставили гуманитарный груз жителям Артемовска, которые на данный момент проживают в пункте временного размещения в городе Новый Свет. Активисты передали одежду, обувь, продукты питания, бытовую химию и прочие вещи.

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