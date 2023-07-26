Жители Макеевки получили гумпомощь, которые пострадали в результате обстрелов ВСУ. Фото: ДАН

Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» передала гуманитарную помощь для жителей Макеевки, которые пострадали в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщает в телеграм-канале Народная милиция ДНР.

- Для пострадавших от серьезных обстрелов жителей в квартале «Восточный-2» города Макеевки международной волонтерской группой «Москва-Донбасс» при поддержке первого армейского корпуса доставлены межкомнатные двери от меценатов из Санкт-Петербурга, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что ранее международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» предала российским бойцам 1 батальона 1 Славянской бригады гуманитарную помощь. В состав груза вошли иконы, тепловизор, хозяйственные инструменты, хвостовики для сбросов, продукты питания и другие полезные вещи.

Кроме того, фонд «География Сердца» передал гуманитарную помощь для железнодорожной больницы Донецка. В состав помощи вошли потивопролежневые матрасы, рециркуляторы, инвалидные коляски и многое другое

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