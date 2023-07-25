Волонтерская группа «Москва-Донбасс» предала гуманитарную помощь российским военнослужащим в ДНР

Бойцы 1 батальона 1 Славянской бригады получили гуманитарную помощь. Фото: НМ ДНР

Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» предала российским бойцам 1 батальона 1 Славянской бригады гуманитарную помощь. Военнослужащие получили иконы, тепловизор, хозяйственные инструменты, хвостовики для сбросов, продукты питания и многое другое. Об этом сообщает в телеграм-канале Народная милиция ДНР.

- Военнослужащие 1 батальона 1 Славянской бригады 1 Донецкого армейского корпуса получили гуманитарную помощь от международной волонтёрской группы «Москва-Донбасс». В состав гуманитарной помощи вошли иконы, тепловизор, хозяйственные инструменты, хвостовики для сбросов, продукты питания, средства гигиены и другие полезные вещи, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее при содействии первого Донецкого армейского корпуса и фонда «География Сердца», а также межрегиональной общественной организации «Вече» в железнодорожную больницу Донецка доставили гуманитарный груз.

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