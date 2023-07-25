ВС РФ за сутки отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации за прошлые сутки отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении. Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 280 украинских военнослужащих. Об этом во вторник 25 июля сообщило Минобороны России.

- На Донецком направлении активными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Зайцево, Первомайское, Марьинка и Клещеевка ДНР, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, на Донецком направлении украинские войска потеряли три танка, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, САУ «Krab» польского производства, две гаубицы «Мста-Б», три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Кроме того, в районах населенных пунктов Григоровка и Спорное ДНР уничтожены склады боеприпасов ВСУ, а также нанесено поражения подразделениям украинской армии в районах населенных пунктов Григоровка и Константиновка.

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