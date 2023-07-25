Миномётные расчёты ВДВ громят технику противника в районе Артемовска. Фото: Скриншот видео Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 82-мм миномётов одного из соединений Воздушно-десантных войск в районе Артемовска.

При выполнении огневых задач десантники ведут разведку позиций противника с помощью беспилотных летательных аппаратов. Выявив цели, минометчики уничтожают вскрытые наблюдательные и опорные пункты противника, поражают живую силу и легкобронированную технику ВСУ.

- Прилеты от них рядом ложились, но мы не падали духом и продолжали работу. Мы же тут не напрасно. На нас пехота смотрит, мы их мотивируем. Если артиллерия работает, у пехоты поднимается боевой дух, - говорит командир минометного расчета с позывным «Музыка».

Командир минометной батареи с позывным «Странник» добавил, что работа проходит отлично, без потерь.

- В основном мы работаем по целям, когда идет наступление, либо по разведданным, - добавил командир минометной батареи.

У минометных расчетов буквально считанные минуты на занятие огневой позиции, вычисление исходных данных для стрельбы и производство первого выстрела. После первого выстрела расчеты начинают работать как отлаженный механизм, где каждый боец прекрасно знает свой маневр. За считанные минуты расчеты отправляют по выявленным целям более десятка мин.