Российские бойцы на Артемовском направлении получили от волонтеров гумпомощь (архивное фото) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» предала российским бойцам гуманитарную помощь на Артемовском направлении. Об этом сообщает в телеграм-канале Народная милиция Донецкой Народной Республики.

- Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» при поддержке 1 Донецкого армейского корпуса, передала гуманитарную помощь в подразделение, которое действует в районе Артемовска. В составе груза - экипировка и снаряжение, средства тактической медицины, радиостанции и другие необходимые предметы, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее российские бойцы из 287 батальона получили от волонтеров «Москва-Донбасс» тепловизор, маскировочные сети, тактические медицинские носилки, средства личной гигиены, хозяйственные инструменты и многое другое.

Кроме того, для пострадавших от серьезных обстрелов жителей в квартале «Восточный-2» города Макеевки международной волонтерской группой «Москва-Донбасс» при поддержке первого армейского корпуса доставлены межкомнатные двери от меценатов из Санкт-Петербурга.

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