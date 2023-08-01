Благотворительный фонд «Добро и дело Кубань» передала гумпомощь российским военнослужащим в ДНР

Российские бойцы получили от волонтеров гумпомощь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Донецкую Народную Республику прибыл очередной гуманитарный груз. Благотворительный фонд «Добро и дело Кубань» передала российским бойцам десять тонн питьевой воды, продукты питания, средства медицины и многое другое. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- Благотворительный фонд «Добро и дело Кубань» при содействии 1 Донецкого армейского корпуса доставил в столицу Республики большой груз гуманитарной помощи для военнослужащих РФ. В составе груза 10 тонн питьевой воды, продукты питания, средства медицины и многое другое, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что для российских медицинских подразделений было доставлено необходимое оборудование и оснащение. Данную гуманитарную помощь доставили россияне из общества ветеранов Московского уголовного розыска, совместно с представителями партии «Новые Люди».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волонтерская группа «Москва-Донбасс» предала гуманитарную помощь российским военнослужащим в ДНР

Российские бойцы из 287 батальона получили от волонтеров тепловизор, маскировочные сети, тактические медицинские носилки и многое другое (подробнее)