В ДНР для российских медицинских подразделений доставили оборудование и оснащение

Для медицинских подразделений ВС РФ доставили большой генератор мощностью в 30 квт. Фото: НМ ДНР

Для российских медицинских подразделений было доставлено необходимое оборудование и оснащение. Данную гуманитарную помощь доставили россияне из общества ветеранов Московского уголовного розыска, совместно с представителями партии «Новые Люди». Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- Неравнодушные россияне из общества ветеранов Московского уголовного розыска, совместно с представителями партии «Новые Люди» доставили для медицинских подразделений Вооруженных сил Российской Федерации большой генератор мощностью в 30 квт, а также много необходимых медицинских принадлежностей. Помощь была собрана на средства неравнодушных россиян из различных региональных организаций и предприятий, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» предала военнослужащим 287 отдельного стрелкового батальона помощь, в состав которой вошли телевизор, маскировочные сети, тактические медицинские носилки, средства личной гигиены, хозяйственные инструменты и многое другое.

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