Волонтерская группа «Москва-Донбасс» доставила гумпомощь для жителей Прохоровки Волновахского района ДНР

Волонтеры доставили гуманитарную помощь для жителей Прохоровки. Фото: НМ ДНР

Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» доставила гумонитарную помощь для жителей Прохоровки Волновахского района. Об этом сообщает Народная милиция Донецкой Народной Республики.

- Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» при поддержке 1-го Донецкого армейского корпуса доставили гуманитарный груз для жителей Прохоровки Волновахского района. Продуктовые наборы, наборы бытовой химии и средств личной гигиены были доставлены жителям в села, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что к началу учебного года ребятам передали наборы школьной канцелярии, а в местную школу методическую литературу.

Напомним, ранее волонтерская группа «Москва-Донбасс» доставила межкомнатные двери для восстановления социальной инфраструктуры Ясиноватой.

Кроме того, в столицу ДНР прибыл очередной гуманитарный груз для мирных жителей, которые пострадали в результате агрессии со стороны вооруженных формирований Украины.

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