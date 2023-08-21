Волонтерская группа «Москва-Донбасс» доставила гуманитарную помощь Ясиноватой

Волонтеры доставили гумпомощь для Ясиноватой. Фото: НМ ДНР

Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» доставила межкомнатные двери для восстановления социальной инфраструктуры Ясиноватой. Об этом сообщает Народная милиция Донецкой Народной Республики.

- Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» при поддержке 1 Донецкого армейского корпуса ВС РФ доставила межкомнатные двери от меценатов из Санкт-Петербурга для восстановления социальной инфраструктуры города, разрушенной в результате украинской агрессии, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее волонтеры для центральной больницы Светлодарска доставили большой груз гуманитарной помощи, в состав которой вошли перевязочные материалы, средства дезинфекции, лекарственные препараты.

Кроме того, в столицу Донецкой Народной Республики прибыл очередной гуманитарный груз для мирных жителей, которые пострадали в результате агрессии со стороны вооруженных формирований Украины.

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