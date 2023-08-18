Волонтерская группа «Москва-Донбасс» доставила гумпомощь для больницы Светлодарска

Для больницы Светлодарска волонтеры передали медикаменты (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волонтерская группа «Москва-Донбасс» доставила гуманитарную помощь для центральной больницы Светлодарска. Волонтеры передали перевязочные материалы, средства дезинфекции и многое другое. Об этом сообщает Народная милиция Донецкой Народной Республики.

- В Центральную больницу Светлодарска международной волонтерской группой «Москва-Донбасс» при поддержке 1 Донецкого армейского корпуса был доставлен большой груз гуманитарной помощи, в состав которой вошли перевязочные материалы, средства дезинфекции, лекарственные препараты и многое другое, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее международная волонтерская группа предала медикаменты, аппарат ИВЛ и многое другое для центральной больницы города Дебальцево.

Кроме того, Республика Карелия передала нейрохирургический электронный микроскоп в Горловскую городскую больницу № 2. В медицинское учреждение доставили дизельный генератор, а также предметы первой необходимости.

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