В Донецк прибыл гуманитарный груз для мирных жителей и военнослужащих

Гуманитарный конвой для мирных жителей и военнослужащих прибыл в Донецк Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В столицу Донецкой Народной Республики прибыл очередной гуманитарный груз для мирных жителей, которые пострадали в результате агрессии со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- В Донецк силами 1 Донецкого АК от общественных организаций и неравнодушных граждан был доставлен очередной гуманитарный груз для жителей пострадавших от Украинской агрессии. В составе груза были: продукты питания, средства личной гигиены, средства реабилитации, предметы быта и многое другое. Для военнослужащих был доставлен автомобиль УАЗ «Буханка» высокой проходимости, - отметили в ведомстве.

Напомним, что международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» доставила гуманитарную помощь для одной из больниц города Донецка. В составе груза были медикаменты, противопролежневые матрасы и многое другое.

Кроме того, ранее международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» предала гумпомощь российским артиллеристам на Сватовском направлении.

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