Кемеровская область передала коагулометр в городскую больницу Горловки

В Горловку поступило новейшее медоборудование из Кузбасса. Фото: Пресс-служба губернатора Кемеровской области

Кузбасс передал коагулометр модели TS 4000 PLUS в Горловскую городскую больницу № 1. Сейчас аппарат введен в эксплуатацию после завершения обучения и процесса калибровки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Кемеровской области.

- Этот прибор крайне необходим для оценки показателей свертываемости крови, что в свою очередь требуется для ведения пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы, больных хирургического профиля и беременных, - отмечают в пресс-службе.

Коллектив и администрация Горловской городской больницы выразили огромную благодарность всем жителям Кемеровской области и правительству региона за оказанную помощь в восстановлении здравоохранения города.

Напомним, что Кемеровская область передала медицинское оборудование в детскую стоматологическую поликлинику Горловки. Подшефный регион получил от Кузбасса стоматологические кресла с установками.

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