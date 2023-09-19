Камчатский край предал более 600 книг для школьников из ДНР (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Камчатский край предал более 600 книг для школьников из Донецкой Народной Республике. Они закупили учебники для четырех школ Светлодарска и поселка Мироновский. Об этом сообщает Министерство образования и науки ДНР.

- Министерство образования Камчатского края закупило для четырех школ Светлодарска и пгт Мироновский 616 книг. Художественную литературу, энциклопедии, справочники для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, Конституцию РФ и словари от региона-шефа уже передали в школьные библиотеки, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что Ханты-Мансийский автономный округ доставил в школы Макеевки 580 компьютерных столов для учеников и мебель для преподавателей. Этот груз помог укомплектовать компьютерные классы в 35 школах города.

Кроме того, Кемеровская область передала медицинское оборудование в детскую стоматологическую поликлинику Горловки. Подшефный регион получил от Кузбасса стоматологические кресла с установками.

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