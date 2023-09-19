Марат Хуснуллин заявил, что в ДНР выдан первый льготный ипотечный кредит под 2%

В ДНР выдан первый льготный ипотечный кредит под 2% (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецкой Народной Республике выдали первый льготный ипотечный кредит под 2% годовых. Эта программа реализуется в новых регионах России по поручению Владимира Путина. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

- В ДНР заключен первый договор участия в долевом строительстве жилья с использованием ипотеки под 2%. Ипотечная сделка застрахована, а защиту интересов покупателя гарантирует открытый в банке эскроу-счет, - написал в телеграм-канале вице-премьер России.

Марат Хуснулиин добавил, что в Донецкой Народной Республике появится еще больше новостроек с доступным и комфортным жильем. Правительство региона определило в качестве пилотных застройщиков ряд компаний, которые зарекомендовали себя в качестве крупных и надежных девелоперов.

Напомним, что в начале 2023 года подписали постановление о запуске льготной ипотечной программы в новых регионах России. Максимальный размер кредита по льготной ставке составит шесть миллионов рублей, а первоначальный взнос должен составлять не менее 10%.

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