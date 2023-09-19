В ДНР ожидают снижения цен на бензин и дизтопливо в течение месяца

Крупные поставщики Российской Федерации заинтересованы зайти на местный рынок. Фото: energy.lpr-reg.ru

Цены на бензин и дизтопливо в Донецкой Народной Республике должны снизиться в течение месяца. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

Там уточнили, что рост цен на автозаправках региона связан со скачком стоимости топлива на бирже, приостановкой работы большинства нефтеперерабатывающих заводов и фактором сезонности. При этом здесь продолжают появляться новые автозаправки.

- Несмотря на рост цен в Республике, продолжают открываться новые автозаправочные станции, крупные поставщики Российской Федерации заинтересованы зайти на наш рынок, и это окажет положительное влияние. Меры, которые принимаются Правительством ДНР, Правительством России, окажут влияние и, надеюсь, мы увидим уменьшение цены на стелах в ближайшее время, - заявил директор департамента топлива и газоснабжения Министерства угля и энергетики Михаил Педченко.

Сообщается также, что вопрос цены на топливо находится на контроле Правительства ДНР. Кроме того, мониторится качество завозимого топлива. Так, к примеру, проверка бензина марки А-92 на шести крупных автозаправках Республики показала, что он соответствует нормам.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти назвали причины роста цен на топливо в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин и министр угля и энергетики объяснили, чем вызвана более высокая стоимость бензина и дизтоплива по сравнению с Ростовской областью (подробнее)