В ДНР поблагодарили власти РФ за решение о предоставлении жителям льготной ипотеки под 2% годовых

Это позитивно отразится на новом строительстве в Республике в целом. Фото: Минстрой ДНР

В Донецкой Народной Республике признательны Президенту России Владимиру Путину и Правительству Российской Федерации за важное и своевременное решение о предоставлении жителям Республики льготной ипотеки под 2% годовых. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

По словам чиновника, данное решение позитивно отразится на новом строительстве в Республике в целом и станет еще одним уверенным шагом на пути к повышению качества жизни людей.

- Первые дома по программе льготной ипотеки планируем начать строить уже в наступающем году, - проинформировал премьер региона.

Отметим, что сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотечной программы для Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Льготный ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых можно будет получить для приобретения и строительства жилья в этих регионах. Максимальный размер кредита по льготной ставке составит 6 миллионов рублей, а первоначальный взнос должен составлять не менее 10%.

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