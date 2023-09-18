Югра доставила в школы Макеевки 580 компьютерных столов

В Макеевку из Югры привезли мебель для школ. Фото: Министерство образования и науки ДНР

Ханты-Мансийский автономный округ доставил в школы Макеевки 580 компьютерных столов для учеников и мебель для преподавателей. Этот груз помог укомплектовать компьютерные классы в 35 школах города. Об этом сообщает министерство образования и науки Донецкой Народной Республики.

- Сегодня пришла последняя поставка: компьютерные и ученические столы, а также мебель для преподавателей, - рассказал представитель региона-шефа, первый замглавы администрации Макеевки Юрий Чекунов.

Напомним, ранее министр образования и науки ДНР Ольга Колударова сообщила, что в 35 школ города Макеевки доставили комплектующие для компьютеров. Ханты-Мансийский автономный округ привез 560 системных блоков.

Кроме того, в школы Донецкой Народной Республики регион-шефы поставят более восьми тысяч единиц оборудования для пищеблоков. Эта техника необходима для организации бесплатного горячего питания для учеников младшей школы.

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