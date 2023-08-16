Югра доставила в школы Макеевки более 500 системных блоков

Школы Макеевки получили более 500 системных блоков для оборудования компьютерных классов. Фото: Колударова/ТГ

Регион-шеф Ханты-Мансийский автономный округ доставил современное компьютерное оборудование в школы Макеевки. К началу нового учебного года Югра привезет в город новую мебель. Об этом рассказала министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.

— В 35 школ города Макеевки доставили комплектующие для компьютеров. Югра привезла 560 системных блоков. В новом учебном году юные макеевчане начнут образовательный процесс с помощью современного оборудования. Также до 1 сентября в школы Макеевки от Югры привезут новую мебель, — отметила глава Минобрнауки.

Напомним, что ранее регион-шефы доставят в школы Донецкой Народной Республики более восьми тысяч единиц оборудования для пищеблоков. Эта техника необходима для организации бесплатного горячего питания для учеников младшей школы.

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