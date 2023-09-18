Два спортсмена из ДНР завоевали золото и бронзу на соревнованиях по кикбоксингу

Спортсмены ДНР завоевали золото и бронзу на Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу. Фото: Минмолспорттуризм ДНР

На Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу в спортивной дисциплине «фулл-контакт» двое спортсменов из ДНР завоевали золото и бронзу. Мероприятие проходило с 13 по 17 сентября в городе Абакан Республике Хакасия. Участие принимали более 450 спортсменов из 26 регионов России, которые боролись за звание лучшего кикбоксера. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

- С 13 по 17 сентября в городе Абакан прошли Всероссийские соревнования по кикбоксингу в спортивных дисциплинах: «фулл-контакт», «лайт-контакт» и «поинтфайтинг». Сборную Донецкой Народной Республики по кикбоксингу представили два спортсмена, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что по результатам соревнований спортсмен из Донецкой Народной Республики Илья Комаров получил золотую медаль в дисциплине «фулл-контакт» до 63,5 килограмма, а в «фулл-контакт» до 54 килограмм бронзу завоевал Михаил Серебро.

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