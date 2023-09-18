Дончане стали лауреатами конкурса «Асмоловские сезоны» в Ростове-на-Дону

Детская фольклорная группа «Диво» из города Донецка продемонстрировала свое вокальное мастерство. Фото: ТГ/Кулемзин

Детская фольклорная группа «Диво» Дворца культуры «Юбилейный» города Донецка под руководством Ирины Лунтовской одержала победу в конкурсе, прошедшем в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столицы ДНР Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что с 14 по 16 сентября в Ростове проходил Второй Международный фестиваль купечества и народной культуры «В городском саду», организованный в честь празднования 274-летия города. В числе участников выступили также донецкие таланты.

- Дончане стали Лауреатами I степени конкурса «Асмоловские сезоны» в номинации «Вокальное мастерство», - заявил Кулемзин.

По словам мэра, для юных артистов это были насыщенные, интересные и познавательные дни. Приятным сюрпризом для ребят стало посещение Ростовского зоопарка.

- А самое главное - творческие коллективы Донецкой Народной Республики расширяют границы своей деятельности и встречают новых друзей! - подчеркнул он.

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