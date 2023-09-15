Кузбасс передал медоборудование в детскую стоматологическую поликлинику Горловки

Кузбасс передал медицинское оборудование в детскую стоматологическую поликлинику Горловки. Фото: Пресс-служба губернатора Кемеровской области

Кемеровская область передала медицинское оборудование в детскую стоматологическую поликлинику Горловки. Подшефный регион получил от Кузбасса стоматологические кресла с установками. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Кемеровской области.

- Мы благодарны нашему региону-шефу за оказание помощи в приобретении современного оборудования, которого так долго ждала наша поликлиника, - рассказала заведующая отделением № 2 городской стоматологической поликлиники Горловки Виктория Филоненко.

Там добавили, что с 2022 года регион-шеф передал в Горловку 228 единиц медицинской техники, инструментов и расходных материалов. Летом этого года Кузбасс передал городской больнице № 2 передвижной рентген-аппарат, аппарат УЗИ, фиброскоп и ларингоскоп.

Напомним, что ученики и преподаватели Кемеровского профессионально-технического техникума купили канцелярские товары и книги для студентов Горловского автотранспортного техникума.

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