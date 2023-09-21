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НовостиПолитика21 сентября 2023 8:39

Волонтерская группа «Москва-Донбасс» передала гумпомощь российским военным в ДНР

Российские военные на Авдеевском направлении получили от волонтеров генераторы, бензопилы, лопаты и многое другое
Владислав ГУЩИН
Российские бойцы на Авдеевском направлении получили от волонтеров гумпомощь (архивное фото)

Российские бойцы на Авдеевском направлении получили от волонтеров гумпомощь (архивное фото)

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» передала гуманитарную помощь российским военным на Авдеевском направлении. Волонтеры привезли для штурмового подразделения генераторы, бензопилы, лопаты и многое другое. Об этом сообщает Народная милиция Донецкой Народной Республики.

- Силами 1 Донецкого армейского корпуса и Международной волонтерской группой «Москва-Донбасс» был доставлен груз для штурмового подразделения, работающего на Авдеевском направлении. В составе груза были: генераторы, бензопилы, лопаты и топоры, одежда, обувь и многое другое. Все это поможет выполнению поставленных задач и приблизит нашу общую победу, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что Фонд География Сердца и межрегиональная общественная организация Вече доставили гуманитарную помощь в Харцызскую среднюю школу №2. Волонтеры привезли в учреждение литературу, рабочие тетради для младших классов и многое другое.

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