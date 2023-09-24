Волонтерская группа «Москва-Донбасс» передала гумпомощь в Троицко-Харцызск ДНР

Волонтеры доставили продуктовые наборы для населения в честь дня поселка Троицко-Харцызска. Фото: НМ ДНР

Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» предала продуктовые наборы для населения в честь 237-летия поселка Троицко-Харцызска. Для детей доставили канцелярские наборы. Об этом сообщает Народная милиция Донецкой Народной Республики.

- Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» при содействии 1 Донецкого Армейского Корпуса доставили в Троицко-Харцызск продуктовые наборы для населения в честь 237-летия поселка. Также для детей были доставлены канцелярские наборы и проведен праздничный концерт, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что Фонд География Сердца и межрегиональная общественная организация Вече доставили гуманитарную помощь в Харцызскую среднюю школу №2. Волонтеры привезли в учреждение литературу, рабочие тетради для младших классов и многое другое.

Кроме того, Кемеровская область передала медицинское оборудование в детскую стоматологическую поликлинику Горловки. Подшефный регион получил от Кузбасса стоматологические кресла с установками.

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