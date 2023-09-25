Пушилин заявил, что ВСУ пытаются провести ротацию на Угледарском направлении

Глава ДНР сообщил о попытках ВСУ провести перегруппировку на Угледарском направлении. Фото: АГ ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что вооруженные формирования Украины пытаются провести ротацию на Угледарском направлении. По его словам, российские войска задействуют все ресурсы для недопущения ротации противника на этом направлении.

- Горячая точка на Угледарском направлении. Там противник проводит сейчас определенную перегруппировку, мы в свою очередь стараемся не допустить какой-либо легкой ротации и задействуем все имеющиеся у нас ресурсы, - отметил Глава ДНР.

Напомним, что российская авиация ежедневно наносит удары управляемыми боеприпасами по позициям украинских боевиков на Авдеевском направлении. От этих ударов противник несет срезные потери в личном составе.

Кроме того, за прошлые сутки в Донецкой Народной Республике российская противовоздушная оборона сбила вертолет Ми-8 противника в районе населенного пункта Клещеевка.

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