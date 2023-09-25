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НовостиПолитика25 сентября 2023 8:23

Пушилин заявил, что ВСУ пытаются провести ротацию на Угледарском направлении

Глава ДНР сообщил, что российские войска задействуют все ресурсы для недопущения ротации противника на Угледарском направлении
Владислав ГУЩИН
Глава ДНР сообщил о попытках ВСУ провести перегруппировку на Угледарском направлении. Фото: АГ ДНР

Глава ДНР сообщил о попытках ВСУ провести перегруппировку на Угледарском направлении. Фото: АГ ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что вооруженные формирования Украины пытаются провести ротацию на Угледарском направлении. По его словам, российские войска задействуют все ресурсы для недопущения ротации противника на этом направлении.

- Горячая точка на Угледарском направлении. Там противник проводит сейчас определенную перегруппировку, мы в свою очередь стараемся не допустить какой-либо легкой ротации и задействуем все имеющиеся у нас ресурсы, - отметил Глава ДНР.

Напомним, что российская авиация ежедневно наносит удары управляемыми боеприпасами по позициям украинских боевиков на Авдеевском направлении. От этих ударов противник несет срезные потери в личном составе.

Кроме того, за прошлые сутки в Донецкой Народной Республике российская противовоздушная оборона сбила вертолет Ми-8 противника в районе населенного пункта Клещеевка.

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