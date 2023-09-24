Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг» за сутки отразила четыре атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Химик и Веселое. На Донецком направлении ВСУ потеряли до 305 человек личного состава, девять единиц техники и одну артиллерийскую систему. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Потери противника составили до 305 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в ходе отражения атаки 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Веселое при поддержке авиации и артиллерии решительными контратакующими действиями российские войска улучшили свое тактическое положение.

Кроме того, в ДНР российские войска нанесли удар по узлу связи 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр, а также живой силе и военной технике противника.

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