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НовостиПолитика24 сентября 2023 10:50

Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 305 человек личного состава
Владислав ГУЩИН
ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг» за сутки отразила четыре атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Химик и Веселое. На Донецком направлении ВСУ потеряли до 305 человек личного состава, девять единиц техники и одну артиллерийскую систему. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Потери противника составили до 305 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в ходе отражения атаки 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Веселое при поддержке авиации и артиллерии решительными контратакующими действиями российские войска улучшили свое тактическое положение.

Кроме того, в ДНР российские войска нанесли удар по узлу связи 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр, а также живой силе и военной технике противника.

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