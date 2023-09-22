Российская авиация уничтожает позиции ВСУ на Авдеевском направлении

Пилоты ВКС России уничтожают позиции ВСУ в окрестностях Авдеевки. Фото: Скриншот видео НМ ДНР

Пилоты Воздушно-космических силы Российской Федерации уничтожают позиции вооруженных формирований Украины на Авдеевском направлении с помощью управляемого и неуправляемого авиационного вооружения. Об этом сообщает Народная милиция Донецкой Народной Республики.

- Точные и смертоносные удары российской авиации по позициям ВСУ на Авдеевском направлении мешают украинским националистам сосредотачивать силы. С помощью управляемого и неуправляемого авиационного вооружения уничтожаются пункты временной дислокации, а также опорные пункты противника, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале сообщил, что ситуация на Авдеевском и Марьинском направлениях перешла в позиционное противостояние с ВСУ. По его словам, стороны обмениваются интенсивными огневыми ударами.

Кроме того, за 21 сентября российские войска отразили пять атак противника на Донецком направлении. Украинские войска потеряли свыше 300 человек личного состава.

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