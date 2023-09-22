Денис Пушилин рассказал о противостоянии на Авдеевском и Марьинском направлениях

Врио Главы ДНР рассказал о противостоянии на Авдеевском и Марьинском направлениях. Фото: ТГ/Пушилин

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале сообщил, что ситуация на Авдеевском и Марьинском направлениях перешла в позиционное противостояние с ВСУ. По его словам, стороны обмениваются интенсивными огневыми ударами.

- Что касается следующего направления, Авдеевского и Марьинского, то там ситуация перешла больше в позиционное противостояние и интенсивный обмен огневыми ударами, - отметил врио Главы ДНР.

Напомним, что за 21 сентября российские войска отразили пять атак противника на Донецком направлении. Украинские войска потеряли свыше 300 человек личного состава, семь единиц техники, артиллерийскую систему и реактивную систему залпового огня. Также в районе населенного пункта Калиново Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

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