ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в ДНР Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной Республике в районе Калиново российские войска уничтожили радиолокационную станцию противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- В районе населенного пункта Калиново Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, за сутки Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 102 районах. Также противовоздушная оборона сбила пять крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow», четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационную ракету HARM, уничтожили 75 беспилотников ВСУ.

Напомним, что на Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 300 человек личного состава, семь единиц техники, артиллерийскую систему и РЗСО.

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