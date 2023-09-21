На Донецком направлении российские войска отрази пять атак ВСУ

ВС РФ за сутки отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг» при поддержке артиллерии и авиации за сутки отразила пять атак противника в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Клещеевка, Веселое, Химик. На Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 300 человек личного состава, семь единиц техники, артиллерийскую систему и реактивную систему залпового огня. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Потери противника составили свыше 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, боевую машину РСЗО «Ольха», а также самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, - отмечают в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в районе населенного пункта Калиново Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

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