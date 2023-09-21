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НовостиПолитика21 сентября 2023 11:56

На Донецком направлении российские войска отрази пять атак ВСУ

Украинские войска потеряли свыше 300 человек личного состава на Донецком направлении
Владислав ГУЩИН
ВС РФ за сутки отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ за сутки отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг» при поддержке артиллерии и авиации за сутки отразила пять атак противника в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Клещеевка, Веселое, Химик. На Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 300 человек личного состава, семь единиц техники, артиллерийскую систему и реактивную систему залпового огня. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Потери противника составили свыше 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, боевую машину РСЗО «Ольха», а также самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, - отмечают в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в районе населенного пункта Калиново Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

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