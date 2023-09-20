Российские войска поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ в ДНР

ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ в ДНР Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной Республике российские войска поразили командно-наблюдательный пункт противника, а также пункт временной дислокации ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Кроме того, поражены: командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар ДНР, а также пункт временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка ДНР, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что Вооруженные Силы Российской Федерации за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 126 районах. Также ПВО и РЭБ перехватили четыре крылатые ракеты большой дальности «Storm Shadow» и пять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч», уничтожили 42 украинских дрона.

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