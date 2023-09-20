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НовостиПолитика20 сентября 2023 11:38

Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении противник за сутки потерял до 175 украинских военнослужащих
Владислав ГУЩИН
ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг» при поддержке артиллерии и авиации за сутки отразила пять атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое и Химик. На Донецком направлении ВСУ потеряли до 175 украинских военнослужащих, четыре единицы техники, а также три артиллерийские системы и одну РЗСО в ходе контрбатарейной борьбы. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Потери противника составили до 175 украинских военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и три пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Смерч», - отмечают в ведомстве.

В Минобороны добавили, что ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка ДНР.

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