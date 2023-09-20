Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг» при поддержке артиллерии и авиации за сутки отразила пять атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое и Химик. На Донецком направлении ВСУ потеряли до 175 украинских военнослужащих, четыре единицы техники, а также три артиллерийские системы и одну РЗСО в ходе контрбатарейной борьбы. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Потери противника составили до 175 украинских военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и три пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Смерч», - отмечают в ведомстве.

В Минобороны добавили, что ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка ДНР.

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