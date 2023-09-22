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НовостиПолитика22 сентября 2023 7:39

Пушилин: ВСУ на Краснолиманском направлении были отброшены на исходные рубежи

Врио Главы ДНР сообщил, что для подавления активности ВСУ на Краснолиманском направлении задействовали армейскую авиацию
Владислав ГУЩИН
Российские подразделения отбросили ВСУ на исходные позиции на Краснолиманском направлении

Российские подразделения отбросили ВСУ на исходные позиции на Краснолиманском направлении

Фото: Александр КОЦ

Российские подразделения отбросили ВСУ на исходные позиции после того, как противник пытался провести разведку боем в нескольких населенных пунктах на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

- На Краснолиманском направлении противник предпринимал ряд действий, проводил разведку боем сразу в нескольких населенных пунктах: Торское, Невское, Терное, Новоегоровка. Огнем артиллерии противник был частично подавлен, частично отброшен на исходные рубежи, - сказал врио Главы ДНР на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Денис Пушилин добавил, что для подавления активности вооруженных формирований Украины на Краснолиманском направлении была задействована армейская авиация.

Напомним, ранее Денис Пушилин сообщил, что ситуация на Авдеевском и Марьинском направлениях перешла в позиционное противостояние с ВСУ. По его словам, стороны обмениваются интенсивными огневыми ударами.

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