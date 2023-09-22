Пушилин: ВСУ на Краснолиманском направлении были отброшены на исходные рубежи

Российские подразделения отбросили ВСУ на исходные позиции на Краснолиманском направлении Фото: Александр КОЦ

Российские подразделения отбросили ВСУ на исходные позиции после того, как противник пытался провести разведку боем в нескольких населенных пунктах на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

- На Краснолиманском направлении противник предпринимал ряд действий, проводил разведку боем сразу в нескольких населенных пунктах: Торское, Невское, Терное, Новоегоровка. Огнем артиллерии противник был частично подавлен, частично отброшен на исходные рубежи, - сказал врио Главы ДНР на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Денис Пушилин добавил, что для подавления активности вооруженных формирований Украины на Краснолиманском направлении была задействована армейская авиация.

Напомним, ранее Денис Пушилин сообщил, что ситуация на Авдеевском и Марьинском направлениях перешла в позиционное противостояние с ВСУ. По его словам, стороны обмениваются интенсивными огневыми ударами.

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