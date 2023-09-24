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НовостиПолитика24 сентября 2023 16:14

ВКС России ежедневно уничтожает позиции ВСУ на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении украинские боевики каждый день несут тяжелые потери от российской авиации
Владислав ГУЩИН
ВСУ несут тяжелые потери на Авдеевском направлении. Фото: НМ ДНР

ВСУ несут тяжелые потери на Авдеевском направлении. Фото: НМ ДНР

Российская авиация ежедневно наносит удары управляемыми боеприпасами по позициям украинских боевиков на Авдеевском направлении. От этих ударов противник несет срезные потери в личном составе. Об этом сообщает Народная милиция Донецкой Народной Республики.

- Ежедневные удары ВКС России по позициям ВСУ рушат планы украинских боевиков. Опорные пункты и пункты временной дислокации противника ровняются с землей управляемыми боеприпасами, погребая под собой украинских солдат и офицеров, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что за прошлые сутки в Донецкой Народной Республике российская противовоздушная оборона сбила вертолет Ми-8 противника в районе населенного пункта Клещеевка.

Кроме того, российская группировка «Юг» за сутки отразила четыре атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Химик и Веселое. На Донецком направлении ВСУ потеряли до 305 человек личного состава, девять единиц техники и одну артиллерийскую систему.

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