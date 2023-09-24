ВКС России ежедневно уничтожает позиции ВСУ на Авдеевском направлении

ВСУ несут тяжелые потери на Авдеевском направлении. Фото: НМ ДНР

Российская авиация ежедневно наносит удары управляемыми боеприпасами по позициям украинских боевиков на Авдеевском направлении. От этих ударов противник несет срезные потери в личном составе. Об этом сообщает Народная милиция Донецкой Народной Республики.

- Ежедневные удары ВКС России по позициям ВСУ рушат планы украинских боевиков. Опорные пункты и пункты временной дислокации противника ровняются с землей управляемыми боеприпасами, погребая под собой украинских солдат и офицеров, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что за прошлые сутки в Донецкой Народной Республике российская противовоздушная оборона сбила вертолет Ми-8 противника в районе населенного пункта Клещеевка.

Кроме того, российская группировка «Юг» за сутки отразила четыре атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Химик и Веселое. На Донецком направлении ВСУ потеряли до 305 человек личного состава, девять единиц техники и одну артиллерийскую систему.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российская авиация уничтожает позиции ВСУ на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении российская авиация бомбами уничтожает пункты временной дислокации ВСУ (подробнее)