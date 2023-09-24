Российская противовоздушная оборона сбила вертолет Ми-8 ВСУ в ДНР

Российская ПВО сбила вертолет ВСУ в ДНР Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной Республике российская противовоздушная оборона сбила вертолет Ми-8 противника в районе населенного пункта Клещеевка. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что за сутки перехвачено три противорадиолокационные ракеты «HARM», восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 109 районах.

Напомним, что на Донецком направлении ВСУ потеряли до 305 человек личного состава, девять единиц техники и одну артиллерийскую систему. Также при поддержке авиации и артиллерии решительными контратакующими действиями российские войска улучшили свое тактическое положение в районе населенного пункта Веселое.

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