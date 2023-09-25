Санкт-Петербург отправил в Мариуполь новую партию гуманитарной помощи

Из Санкт-Петербурга отправили в Мариуполь новую партию гуманитарной помощи. Фото: ДАН

С 15 по 21 сентября в Мариуполь от Красносельского и Кронштадтского районов Санкт-Петербурга отправили 140 килограммов гуманитарной помощи. Петербуржцы собрали и передали жителям города-побратима продукты и средства личной гигиены. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- Жители Красносельского и Кронштадтского районов города на Неве собрали и передали жителям города-побратима мясные и овощные консервы, сахар, макаронные изделия, крупу, чай и средства личной гигиены, - отмечают в мэрии.

Напомним, что международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» при содействии 1 Донецкого Армейского Корпуса доставили в Троицко-Харцызск продуктовые наборы для населения в честь 237-летия поселка. Также для детей были доставлены канцелярские наборы и проведен праздничный концерт.

Кроме того, в Мариуполе открыли восстановленный Центр детского и юношеского творчества. Специалисты из города на Неве в рекордные сроки выполнили большой объем работ.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Санкт-Петербурга посетил детский сад и МФЦ в пригороде Мариуполя

Александр Беглов осмотрел социальные объекты, возведенные петербургскими строителями (подробнее)