В Мариуполе открыли Центр детского и юношеского творчества. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе открыли восстановленный Центр детского и юношеского творчества. Специалисты из города на Неве в рекордные сроки выполнили большой объем работ. На мероприятии открытия присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и мэр Мариуполя Олег Моргун.

- В здании устранены все повреждения конструктивов и выполнен капитальный ремонт. Для юных мариупольцев созданы два бассейна, новая обсерватория, актовый зал, хореографические, музыкальные и другие тематические кабинеты, - написал в телеграм-канале мэр Мариуполя.

Олег Моргун добавил, что центр оснастили современной техникой и оборудованием, специалисты благоустроили прилегающую территорию, на входе появился фонтан. Мэр Мариуполя поблагодарил строителей из Санкт-Петербурга и губернатора Александра Беглова за такой подарок городу.

Напомним, что в Орджоникидзевском районе Мариуполя специалисты из Тульской области совместно с «РКС-НР» отремонтировали сильно поврежденный дом.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

К концу сентября в 23-м микрорайоне Мариуполя закроют потребность в детсадах

В 23-м микрорайоне Мариуполя завершается капитальный ремонт детского сада №156 (подробнее)