Тульская область восстановила сильно поврежденный дом в Мариуполе

Ремонт дома и благоустройство территории вокруг него выполнены за счет средств из бюджета Тульской области. Фото: «РКС-НР».

В Орджоникидзевском районе Мариуполя специалисты из Тульской области совместно с «РКС-НР» отремонтировали сильно поврежденный дом. Строители провели капитальный ремонт: восстановили весь конструктив, кровлю, провели коммуникации. Об этом заявили в пресс-службе «РКС-НР».

— Строители провели капитальный ремонт здания: возвели новую кровлю; восстановили весь конструктив, поврежденный из-за попадания снарядов и длительных возгораний; заменили двери и окна. Заново проведены инженерные коммуникации и система электроснабжения, — заявили в компании. — Тульские строители качественно выполнили реставрацию фасадов: штукатурку, покраску.

В «РКС-НР» добавили, что ремонт дома и благоустройство территории вокруг выполнены за счет бюджета Тульской области.

Как сообщала «КП Донецк», коммунальные работники Мариуполя вышли на первый общегородской субботник и благоустроили территорию вокруг стадиона «Западный».

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